На Буковине двое из мачете напали на пограничника. Фото: ГПСУ

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Двоє зловмисників напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією.

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Збройний напад стався у Чернівецькій області. Чоловіки з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки відділу прикордонної служби «Селятин». Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один із нападників загинув, другий дістав поранення. Про це журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Інцидент у прикордонній зоні підтвердив і речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. У коментарі «Українській правді» він розповів, що це трапилося ввечері 29 червня.

Про інцидент повідомлено Державне бюро розслідувань, поліцію та прокуратуру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно переплисти річку Західний Буг, по якій проходить державний кордон, щоб потрапити до Польщі.

Джерело: «Українська правда»