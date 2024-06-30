Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Буковині двоє з мачете напали на прикордонника. Фото: ДПСУ

На Буковині двоє з мачете напали на прикордонника — він застосував пістолет

30 чер 2024, 15:19
999

Двоє зловмисників напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією.


.

Збройний напад стався у Чернівецькій області. Чоловіки з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки відділу прикордонної служби «Селятин». Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один із нападників загинув, другий дістав поранення. Про це журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Інцидент у прикордонній зоні підтвердив і речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. У коментарі «Українській правді» він розповів, що це трапилося ввечері 29 червня.

Про інцидент повідомлено Державне бюро розслідувань, поліцію та прокуратуру. Тривають слідчі дії.

На Буковині двоє з мачете напали на прикордонника. Фото: Віталій Глагола

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно переплисти річку Західний Буг, по якій проходить державний кордон, щоб потрапити до Польщі.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів