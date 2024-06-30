Стало известно, скольких пленных украинцев удерживает рф. Фото:

https://racurs.ua/n196836-ombudsmen-nazval-kolichestvo-ukraincev-nezakonno-uderjivaemyh-rossiey.html

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Країна-агресор рф незаконно утримує понад 14 тис. громадян України.

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Влада працює над поверненням трьох категорій громадян — дітей, військовополонених та цивільних. Саме цивільних повернути додому найважче, що тут не йдеться про обмін, як у випадку полоненими військовими. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Київ не може міняти цих громадян, бо не має додаткового впливу на Москву.

У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес, — зазначив омбудсмен.

Лубінець додав, що це був перший випадок, коли участь у поверненні взяв Ватикан. Раніше Ватикан допомагав у поверненні дітей.

Нагадаємо, 28 червня з російського полону вдалося повернути ще десятьох цивільних українців. Серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Деякі з полонених перебували в ув’язнені шість-сім років. За цей час вони дуже схудли й через відсутність потрібної медичної допомоги повернулися із загостреними хворобами.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»