Владимир Зеленский прокомментировал ход мобилизации. Фото: ОП

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Ракурс

Хід мобілізації в Україні прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Запит на мобілізацію в Україні формулює керівництво Збройних сил. Наразі мобілізація відбувається згідно з його планом. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

Військове керівництво сформулювало. Я бачив ці цифри. І сьогодні вони йдуть за цим планом, — розповів він.

Глава держави наголосив, що політичне керівництво держави лише може давати зброю, одяг та сучасні технології. Додав, що він повинен знаходити гроші на виробництво й заохочувати партнерів.

Як відомо, в Україні у травні оновили закон про мобілізацію. Мобілізувати на війну тепер можуть чоловіків з 25 років, а не з 27-ми, як це було раніше. Також змінилися правила вручення повісток, а покарання за ухилення від служби в ЗСУ стало суворішим.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що під час воєнного стану мобілізація не припинялася, а закон, який нещодавно вступив у дію, просто вніс деякі зміни в цей процес. Глава держави наголосив, що мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення відповідного закону.