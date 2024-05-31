Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в Україні збільшилась. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195861-mobilizaciya-v-ukrayini-zbilshylas-pislya-onovlennya-zakonu-zelenskyy.html

Ракурс

Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення відповідного закону.

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Під час воєнного стану мобілізація не припинялася, а закон, який нещодавно вступив у дію, просто вніс деякі зміни в цей процес. Тепер військовозобов’язані зобов’язані оновити свої дані, хоч це й не означає, що їх відразу мобілізують на фронт. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 31 травня на спільній прес-конференції з учасниками третього саміту Україна — Північна Європа.

Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, після ухвалення цього закону вона збільшилась, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, з 18 травня цього року набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Він передбачає, що усі українські чоловіки від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня.