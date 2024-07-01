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На фронте погиб волонтер-парамедик, гражданин Южной Африки и Великобритании
На фронте погиб волонтер-парамедик, гражданин Южной Африки и Великобританииhttps://racurs.ua/n196868-na-fronte-pogib-volonter-paramedik-grajdanin-ujnoy-afriki-i-velikobritanii.htmlРакурс
Загинув волонтер, парамедик, громадянин Південної Африки і Великої Британії, один з засновників фонду «Костянтин» Пітер Фуше.
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Про це повідомив 1 липня волонтер та блогер Ігор Лаченков.
Фуше приїхав допомагати в Україну ще в березні 2022 року, в лютому 2024 року доєднався до ЗСУ. До повномасштабного вторгнення Пітер був столяром, вдома лишилась маленька донька.
Раніше також загинула українка з Британії, Тетяна Міллард, яка разом із Пітером заснувала фонд.
Фуше приїхав в Україну у березні 2022 року. Спочатку допомагав як волонтер, став співзасновником благодійного фонду Project Konstantin, а потім евакуйовував поранених з Донбасу. З січня 2024 року Пітер склав присягу ЗСУ і не збирався залишати Україну до перемоги.
Мені соромно бути західною людиною, — так бойовий медик Збройних сил України іноземного походження звернувся до урядів так званих цивілізованих країн. Не підбираючи слова, не гальмуючи емоції, не стримуючи сльози.
Мені соромно бути західною людиною. Мені соромно бути західною людиною. Я звертаюсь до планети Земля сьогодні. Я звертаюсь до західних урядів сьогодні від імені мого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, президента суверенної української нації. Мені абсолютно соромно бути сьогодні західною людиною. Заради Господа, що ви, люди, собі думаєте, коли видаєте по краплі і взагалі скасовуєте передачу Україні так відчайдушно необхідних боєприпасів? Чого ви добиваєтесь? Невже ви думаєте, що Господь не бачить, що ви робите? Ви думаєте, в раю на вас чекають сімдесят сім незайманих дівчат? Ні, панове, ні, такого раю для вас не буде. Десятки, десятки і десятки тисяч цивільних вбито і ще десятки вбʼє цей геноцид. А ви їх день за днем, сука, дурите! Допоможи мені, Господи, як мені соромно бути західною людиною! Я більше не називаю себе південноафриканцем, бо цей лайновий уряд став союзником путіна. Кожному в цій країні, хто запитує мене, звідки я, кажу, що я британець. Я звертаюсь до всіх західних урядів сьогодні. Я український бойовий медик. І тут повна задниця скрізь. Довбана лінія фронту сиплеться. Лівий фланг і центр. Як ви смієте не давати снарядів? Уявіть собі, що це ваших дітей так вбивають. Хоча б на мить поставте себе на місце українців. А ну, зберіться, хлопці! Нахрін вашу політику та інше лайно! Підтримайте, сука, цю країну! Нас вбивають і знищують! Мені соромно бути західною людиною, — Пітер Фуше, бойовий медик ЗСУ, генеральний директор фонду «Проект Костянтин».
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