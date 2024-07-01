На фронте погиб волонтер-парамедик, гражданин Южной Африки и Великобритании

https://racurs.ua/n196868-na-fronte-pogib-volonter-paramedik-grajdanin-ujnoy-afriki-i-velikobritanii.html

Ракурс

Загинув волонтер, парамедик, громадянин Південної Африки і Великої Британії, один з засновників фонду «Костянтин» Пітер Фуше.

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Про це повідомив 1 липня волонтер та блогер Ігор Лаченков.

Фуше приїхав допомагати в Україну ще в березні 2022 року, в лютому 2024 року доєднався до ЗСУ. До повномасштабного вторгнення Пітер був столяром, вдома лишилась маленька донька.

Раніше також загинула українка з Британії, Тетяна Міллард, яка разом із Пітером заснувала фонд.

Фуше приїхав в Україну у березні 2022 року. Спочатку допомагав як волонтер, став співзасновником благодійного фонду Project Konstantin, а потім евакуйовував поранених з Донбасу. З січня 2024 року Пітер склав присягу ЗСУ і не збирався залишати Україну до перемоги.

Мені соромно бути західною людиною, — так бойовий медик Збройних сил України іноземного походження звернувся до урядів так званих цивілізованих країн. Не підбираючи слова, не гальмуючи емоції, не стримуючи сльози.