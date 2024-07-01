Зеленский намекнул на новые потери россиян. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський натякнув, що росія надалі втрачатиме ще більше техніки та логістики.

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Зранку, 1 липня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич доповідали президенту. Вони розповіли про ситуацію на Покровському напрямку, а також про ситуацію в Донецькій та Харківській областях. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави додав, що в ході наради обговорили принципові рішення — кроки, які змусять окупантів втрачати більше логістики та техніки.

Для росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України, — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що для програшу країни-агресора робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Зараз проходять переговори з партнерами.

Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, яка була акцентована на виробництві дронів. Глава держави заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.