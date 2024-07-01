Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський натякнув на нові втрати росіян. Фото: ОП

Готуємо кроки, щоб росія втрачала більше техніки та логістики — Зеленський

1 лип 2024, 21:18
999

Президент Володимир Зеленський натякнув, що росія надалі втрачатиме ще більше техніки та логістики.


.

Зранку, 1 липня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич доповідали президенту. Вони розповіли про ситуацію на Покровському напрямку, а також про ситуацію в Донецькій та Харківській областях. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави додав, що в ході наради обговорили принципові рішення — кроки, які змусять окупантів втрачати більше логістики та техніки.

Для росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України, — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що для програшу країни-агресора робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Зараз проходять переговори з партнерами.

Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, яка була акцентована на виробництві дронів. Глава держави заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів