Россияне обстреляли поля в Харьковской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196883-rossiyane-hotyat-unichtojit-buduschiy-urojay-obstrelyali-polya-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Російська армія намагається знищити майбутній урожай в Україні.

.

Зокрема, у Харківській області окупанти навмисно обстріляли хлібний лан. Удар по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади ворог завдав близько 16.00. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 1 липня повідомила у Telegram.

Рятувальники швидко локалізували загоряння, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га. О 17.10 пожежу повністю ліквідували.

Зазначається, що на місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком.

Нагадаємо, 30 червня у Херсонській області через російські обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем. Зокрема, горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 га. Частину пшениці вдалось врятувати завдяки рятувальникам.