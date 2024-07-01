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Ракурс
Росіяни обстріляли поля на Харківщині. Фото: ДСНС

росіяни хочуть знищити майбутній урожай — обстріляли поля на Харківщині (ФОТО)

1 лип 2024, 22:18
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Російська армія намагається знищити майбутній урожай в Україні.


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Зокрема, у Харківській області окупанти навмисно обстріляли хлібний лан. Удар по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади ворог завдав близько 16.00. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 1 липня повідомила у Telegram.

Рятувальники швидко локалізували загоряння, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га. О 17.10 пожежу повністю ліквідували.

Зазначається, що на місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком.

Росіяни обстріляли поля на Харківщині. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли поля на Харківщині. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли поля на Харківщині. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли поля на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 30 червня у Херсонській області через російські обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем. Зокрема, горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 га. Частину пшениці вдалось врятувати завдяки рятувальникам.

Джерело: Ракурс


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