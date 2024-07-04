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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 липня, атакували Україну 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей, — зазначив Олещук.
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