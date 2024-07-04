Рашисти здійснили чергову атаку «Шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n196958-21-shahed-zbyly-zsu-v-nich-na-3-lypnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 липня, атакували Україну 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.