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Ракурс
Рашисти здійснили чергову атаку «Шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

21 «Шахед» збили ЗСУ в ніч на 4 липня (ІНФОГРАФІКА)

4 лип 2024, 08:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 липня, атакували Україну 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей, — зазначив Олещук.

Джерело: Ракурс


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