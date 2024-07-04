Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Житомирской области уничтожили три «шахеда» в ночь на 4 июля, фото: «Украинская правда»

В Житомирской области обломки «Шахеда» вызвали пожар (ФОТО)

4 июл 2024, 10:47
999

Над територією Житомирщини в ніч на сьогодні, 4 липня, було знищено три російські дрони-камікадзе типу «Шахед».


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС, — зазначив Бунечко. — Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну загалом 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф. 21 «Шахед» збили Сили оборони України. Один із «Шахедів» влучив в об'єкт на території Чернігівської області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров