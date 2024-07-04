Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Житомирщині знищили три «шахеди» в ніч на 4 липня, фото: «Українська правда»

На Житомирщині уламки «Шахеда» спричинили пожежу (ФОТО)

4 лип 2024, 10:47
999

Над територією Житомирщини в ніч на сьогодні, 4 липня, було знищено три російські дрони-камікадзе типу «Шахед».


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС, — зазначив Бунечко. — Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну загалом 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф. 21 «Шахед» збили Сили оборони України. Один із «Шахедів» влучив в об'єкт на території Чернігівської області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів