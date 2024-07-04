На Житомирщині знищили три «шахеди» в ніч на 4 липня, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n196962-na-jytomyrschyni-ulamky-shaheda-sprychynyly-pojeju-foto.html

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Над територією Житомирщини в ніч на сьогодні, 4 липня, було знищено три російські дрони-камікадзе типу «Шахед».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС, — зазначив Бунечко. — Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну загалом 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф. 21 «Шахед» збили Сили оборони України. Один із «Шахедів» влучив в об'єкт на території Чернігівської області.