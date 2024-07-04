Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 4 липня, фото: Zagorodna.com

https://racurs.ua/ua/n196960-na-chernigivschyni-shahed-vluchyv-v-odyn-z-obiektiv-ova.html

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На Чернігівщині в ніч на сьогодні, 4 липня, понад п’ять годин тривала повітряна тривога.

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Ворожий «Шахед» влучив в один із обʼєктів області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням, — додав він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну загалом 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф. 21 «Шахед» збили Сили оборони України.