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Рашисты атаковали Украину «шахедами» в ночь на 4 июля, фото: Zagorodna.com

На Черниговщине «Шахед» попал в один из объектов — ОВА

4 июл 2024, 09:33
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На Чернігівщині в ніч на сьогодні, 4 липня, понад п’ять годин тривала повітряна тривога.


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Ворожий «Шахед» влучив в один із обʼєктів області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням, — додав він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну загалом 22 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області рф. 21 «Шахед» збили Сили оборони України.

Источник: Ракурс


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