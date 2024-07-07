Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ССО поразили САУ «Пион» в Белгородской области. Скриншот с видео

ССО поразили российский «Пион» в Белгородской области (ВИДЕО)

7 июл 2024, 14:50
999

Сили оборони України уразили самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон» у Бєлгородській області рф.


.

По ворожій цілі відпрацював FPV-дрон підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій ЗСУ. З цієї системи, більше за все, росіяни обстрілювали Харківську область. Саму САУ росіяни добре маскували. Відповідне відео волонтер Сергій Стерненко 7 липня опублікував у Telegram.

Як відомо, самохідна артилерійська система 2С7 «Піон» калібру 203 мм є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою на озброєнні армії російської федерації. Ця САУ може вести вогонь на дальність понад 30 км.

Нагадаємо, у червні бійці ССО вперше в історії війни змогли підбити новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ. Армія країни-агресора взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров