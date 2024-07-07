ССО поразили САУ «Пион» в Белгородской области. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n197065-sso-porazili-rossiyskiy-pion-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Сили оборони України уразили самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон» у Бєлгородській області рф.

.

По ворожій цілі відпрацював FPV-дрон підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій ЗСУ. З цієї системи, більше за все, росіяни обстрілювали Харківську область. Саму САУ росіяни добре маскували. Відповідне відео волонтер Сергій Стерненко 7 липня опублікував у Telegram.

Як відомо, самохідна артилерійська система 2С7 «Піон» калібру 203 мм є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою на озброєнні армії російської федерації. Ця САУ може вести вогонь на дальність понад 30 км.

Нагадаємо, у червні бійці ССО вперше в історії війни змогли підбити новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ. Армія країни-агресора взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.