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ЗРК Patriot, фото: Wikimedia Commons
Комплекс Patriot вошел в новый пакет военной помощи от Германииhttps://racurs.ua/n197109-kompleks-patriot-voshel-v-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ot-germanii.htmlРакурс
Уряд Німеччина заявив про новий пакет військової допомоги Україні.
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Інформація про це опублікована в оновленому списку наданої військової допомоги на сайті федерального уряду.
До нового пакету допомоги увійшли:
- вже третя система ППО Patriot разом із запчастинами та ракетами;
- два радари ППО TRML-4D;
- боєкомплект до танків Leopard 1;
- 9 тис. снарядів для зенітних танків Gepard;
- 55 тис. 155-мм снарядів;
- 30 розвідувальних БПЛА Vector;
- 200 пристроїв для глушіння дронів;
- 10 надводних безпілотників;
- броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- 39 терміналів SatCom;
- 150 приладів нічного бачення;
- два пікапи;
- 40 спеціально захищених авто;
- 58 тис. 40-мм набоїв;
- 93 тис. тисяч димових гранат;
- стрілецька зброя, набої та вибухівка.
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