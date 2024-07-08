ЗРК Patriot, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n197109-kompleks-patriot-voshel-v-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ot-germanii.html

Ракурс

Уряд Німеччина заявив про новий пакет військової допомоги Україні.

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Інформація про це опублікована в оновленому списку наданої військової допомоги на сайті федерального уряду.

До нового пакету допомоги увійшли: