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Ракурс
ЗРК Patriot, фото: Wikimedia Commons

Комплекс Patriot вошел в новый пакет военной помощи от Германии

8 июл 2024, 22:26
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Уряд Німеччина заявив про новий пакет військової допомоги Україні.


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Інформація про це опублікована в оновленому списку наданої військової допомоги на сайті федерального уряду.

До нового пакету допомоги увійшли:

  • вже третя система ППО Patriot разом із запчастинами та ракетами;
  • два радари ППО TRML-4D;
  • боєкомплект до танків Leopard 1;
  • 9 тис. снарядів для зенітних танків Gepard;
  • 55 тис. 155-мм снарядів;
  • 30 розвідувальних БПЛА Vector;
  • 200 пристроїв для глушіння дронів;
  • 10 надводних безпілотників;
  • броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • чотири машини розмінування WISENT 1;
  • 39 терміналів SatCom;
  • 150 приладів нічного бачення;
  • два пікапи;
  • 40 спеціально захищених авто;
  • 58 тис. 40-мм набоїв;
  • 93 тис. тисяч димових гранат;
  • стрілецька зброя, набої та вибухівка.

Источник: Ракурс


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