Последствия российского обстрела Покровска, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 8 липня, завдали удару по місту Покровську Донецької області із, за попередніми даними, РЗСВ «Смерч». Влучання сталося по приватному підприємству.

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Внаслідок влучання виникла пожежа, яка була ліквідована на площі 350 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На жаль, 3 людини загинуло та 3 — постраждало, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетних ударів сьогодні загинули щонайменше 36 людей, ще 166 людей було поранено.