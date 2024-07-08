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Ракурс
Последствия российского обстрела Покровска, фото: ГСЧС

В Покровске потушили пожар на месте удара «смерчами» — трое погибших (ФОТО)

8 июл 2024, 21:59
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Російські загарбники сьогодні, 8 липня, завдали удару по місту Покровську Донецької області із, за попередніми даними, РЗСВ «Смерч». Влучання сталося по приватному підприємству.


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Внаслідок влучання виникла пожежа, яка була ліквідована на площі 350 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На жаль, 3 людини загинуло та 3 — постраждало, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Покровська, фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетних ударів сьогодні загинули щонайменше 36 людей, ще 166 людей було поранено.

Источник: Ракурс


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