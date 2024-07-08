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Наслідки російського обстрілу Покровська, фото: ДСНС
У Покровську загасили пожежу на місці удару «смерчами» — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197108-u-pokrovsku-zagasyly-pojeju-na-misci-udaru-smerchamy-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 липня, завдали удару по місту Покровську Донецької області із, за попередніми даними, РЗСВ «Смерч». Влучання сталося по приватному підприємству.
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Внаслідок влучання виникла пожежа, яка була ліквідована на площі 350 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На жаль, 3 людини загинуло та 3 — постраждало, — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетних ударів сьогодні загинули щонайменше 36 людей, ще 166 людей було поранено.