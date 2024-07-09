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Ракурс
В Украине продолжается рекордная засуха

Из-за рекордной жары урожай зерновых может уменьшиться — Минагрополитики

9 июл 2024, 15:05
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Українські аграрії, попри підступні російські обстріли по полях, продовжують активно збирати врожай. Вже зібрано понад 4 млн тонн зернових при загальному прогнозі врожаю у 56 млн тонн.


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Проте через рекордну засуху в південних областях України врожайність пшениці та ячменю може знизитися. Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

У деяких областях, на жаль, дійсно рекордна посуха і менші показники. Разом з тим у західних і центральних областях навіть більші показники, ніж минулого року, — зазначив він. — Тому поки що прогноз у межах 5−7% менший від показника попереднього року, що з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, є дійсно гарним результатом.

За словами Висоцького, цього року жнива розпочалися приблизно на два тижні раніше, ніж середньостатистичні — це пов’язано з погоднім фактором.

Источник: Ракурс


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