Российская армия обстреляла Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n197130-okkupanty-popali-v-devyatietajku-v-kramatorske-est-ranenye.html

Ракурс

Армія країни-агресора російської федерації 9 липня завдала ударів по Краматорську.

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Окупанти влучили у дев’ятиповерхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. Троє осіб дістали поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook.

Серед поранених є шестирічна дитина, яка дістала легке ушкодження. Також поранені двоє дорослих, одна особа перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, а на місці удару працюють всі відповідальні служби.

Немає жодного місця на Донеччині, де мирні люди могли б почуватися в безпеці. Бережіть себе! Евакуюйтесь! — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по підприємству у Баштанському районі Миколаївської області. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. Їх довелося госпіталізувати.