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Рыбаки в Херсонской области попали в российский БпЛА. Фото:
Рыбаки в Херсонской области попали в российский БпЛА рыбой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197227-rybaki-v-hersonskoy-oblasti-popali-v-rossiyskiy-bpla-ryboy-video.htmlРакурс
Російський безпілотник ледь не був збитий рибиною, яку запустили в нього рибалки.
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На Херсонщині українські рибалки ледь не збили російський розвідувальний квадрокоптер. Двоє чоловіків на Дніпрі помітили над собою ворожий БпЛА. Це їм не дуже сподобалося й вони кинули в дрон рибину. Про це 12 липня повідомив Telegram-канал KARYMAT.
При цьому рибина влучно прилетіла у дрон. Безпілотник хоч і втримався у повітрі, але ледве не впав у воду.
Нагадаємо, у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі Києва жінка збила ворожий дрон банкою консервації.
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