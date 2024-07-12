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Ракурс
Рибалки на Херсонщині влучили у російський БпЛА. Фото:

Рибалки на Херсонщині влучили у російський БпЛА рибиною (ВІДЕО)

12 лип 2024, 20:47
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Російський безпілотник ледь не був збитий рибиною, яку запустили в нього рибалки.


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На Херсонщині українські рибалки ледь не збили російський розвідувальний квадрокоптер. Двоє чоловіків на Дніпрі помітили над собою ворожий БпЛА. Це їм не дуже сподобалося й вони кинули в дрон рибину. Про це 12 липня повідомив Telegram-канал KARYMAT.

При цьому рибина влучно прилетіла у дрон. Безпілотник хоч і втримався у повітрі, але ледве не впав у воду.

Нагадаємо, у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі Києва жінка збила ворожий дрон банкою консервації.

Джерело: Ракурс


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