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За прошедшие сутки на фронте было 149 боестолкновений
За прошедшие сутки на фронте было 149 боестолкновенийhttps://racurs.ua/n197239-za-proshedshie-sutki-na-fronte-bylo-149-boestolknoveniy.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ уранці 13 липня повідомив, що минулої доби на фронті було 149 боєзіткнень.
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Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку — там оборонці відбили 42 атаки російських військ у районах пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.
Суттєві бої на Куп’янському напрямку (11 ворожих атак), Лиманському (17 атак), Краматорському (11 атак), Торецькому (19 атак) і Курахівському (22 атаки) напрямках.
На півночі Харківщини було 13 бойових зіткнень у районах сіл Глибоке, Стариця, Липці та міста Вовчанськ.
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