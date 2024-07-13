Пограничники закрыли более 20 туристических маршрутов в Ивано-Франковской области

https://racurs.ua/n197241-pogranichniki-zakryli-bolee-20-turisticheskih-marshrutov-v-ivano-frankovskoy-oblasti.html

Ракурс

Держприкордонслужба закрила понад 20 туристичних маршрутів на Івано-Франківщині.

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Відтепер в межах області заборонено без відповідного дозволу перебувати на відстані ближче 5 км до державного кордону, зокрема з метою туризму, відпочинку чи рибальства. Обмеження не діють для осіб, які проживають на цій ділянці, йдеться на сайті ДПСУ.

Заборонено відвідування урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі, полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє'в, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.

Забороняється також зупинятися в прикордонній зоні більше ніж на 20 хв без поважних причин і їздити шляхами, відсутніми в реєстрі автомобільних доріг.