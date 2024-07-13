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В 2024 году в Украине утонули уже более 700 человек, фото: ГСЧС
Более 700 человек утонули в Украине с начала года — ГСЧСhttps://racurs.ua/n197252-bolee-700-chelovek-utonuli-v-ukraine-s-nachala-goda-gschs.htmlРакурс
В Україні з початку року на водних об'єктах загинули 718 громадян, з них — 66 дітей.
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей, — наголошують у ДСНС.
Так, сьогодні близько обіду співробітники групи водолазно-рятувальних робіт надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь у Волинській області. Подія сталася за 600 м від берега.
Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега. На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників, — зазначають у відомстві.
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