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Ракурс
У 2024 році в Україні потонули вже понад 700 людей, фото: ДСНС

Понад 700 людей потонули в Україні з початку року — ДСНС

13 лип 2024, 15:26
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В Україні з початку року на водних об'єктах загинули 718 громадян, з них — 66 дітей.


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Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей, — наголошують у ДСНС.

Так, сьогодні близько обіду співробітники групи водолазно-рятувальних робіт надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь у Волинській області. Подія сталася за 600 м від берега.

Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега. На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників, — зазначають у відомстві.

На Світязі рятувальники допомогли двом відпочивальникам, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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