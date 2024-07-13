У 2024 році в Україні потонули вже понад 700 людей, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197252-ponad-700-ludey-potonuly-v-ukrayini-z-pochatku-roku-dsns.html

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В Україні з початку року на водних об'єктах загинули 718 громадян, з них — 66 дітей.

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Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей, — наголошують у ДСНС.

Так, сьогодні близько обіду співробітники групи водолазно-рятувальних робіт надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь у Волинській області. Подія сталася за 600 м від берега.