Последствия российского удара по поселку Буды в Харьковской области, фото: Игорь Клименко

https://racurs.ua/n197260-rashisty-nanesli-dvoynoy-udar-po-poselku-na-harkovschine-dvoe-pogibshih-22-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 липня, завдали подвійного удару по селищу Буди у Харківській області.

.

Загинуло двоє людей, ще 22 постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця, — наголосив Синєгубов.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл залізничних об‘єктів.

Попередньо пʼятьох залізничників поранено: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів, — розповів Синєгубов. — Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

Очільник МВС Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загинули:

начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря;

поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених 16 чоловіків та шість жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому. Поранення отримали троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.