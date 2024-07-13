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Последствия российского удара по поселку Буды в Харьковской области, фото: Игорь Клименко

Рашисты нанесли двойной удар по поселку на Харьковщине — двое погибших, 22 раненых (ФОТО)

13 июл 2024, 19:56
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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, завдали подвійного удару по селищу Буди у Харківській області.


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Загинуло двоє людей, ще 22 постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця, — наголосив Синєгубов.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл залізничних об‘єктів.

Попередньо пʼятьох залізничників поранено: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів, — розповів Синєгубов. — Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

Очільник МВС Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загинули:

  • начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря;

  • поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених 16 чоловіків та шість жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому. Поранення отримали троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Источник: Ракурс


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