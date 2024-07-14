Ракурсhttps://racurs.ua/
Бойцы ГУР сожгли российские комплексы для ведения разведки
Бойцы ГУР сожгли российские комплексы для ведения разведки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197275-boycy-gur-sojgli-rossiyskie-kompleksy-dlya-vedeniya-razvedki-video.htmlРакурс
Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.
.
У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.
Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — йдеться у повідомленні ГУР.
Загрузка...