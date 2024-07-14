Бойцы ГУР сожгли российские комплексы для ведения разведки

https://racurs.ua/n197275-boycy-gur-sojgli-rossiyskie-kompleksy-dlya-vedeniya-razvedki-video.html

Ракурс

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.

.

У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.