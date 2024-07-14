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Бойцы ГУР сожгли российские комплексы для ведения разведки

Бойцы ГУР сожгли российские комплексы для ведения разведки (ВИДЕО)

14 июл 2024, 12:00
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Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.


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У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.

Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — йдеться у повідомленні ГУР.

Источник: Ракурс


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