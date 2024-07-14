Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Бійці ГУР спалили російські комплекси для ведення розвідки

Бійці ГУР спалили російські комплекси для ведення розвідки (ВІДЕО)

14 лип 2024, 12:00
999

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.


.

У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.

Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — йдеться у повідомленні ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів