Бійці ГУР спалили російські комплекси для ведення розвідки

https://racurs.ua/ua/n197275-biyci-gur-spalyly-rosiyski-kompleksy-dlya-vedennya-rozvidky-video.html

Ракурс

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.

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У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.