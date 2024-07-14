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Бійці ГУР спалили російські комплекси для ведення розвідки
Бійці ГУР спалили російські комплекси для ведення розвідки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197275-biyci-gur-spalyly-rosiyski-kompleksy-dlya-vedennya-rozvidky-video.htmlРакурс
Бійці Головного управління розвідки (ГУР) спалили російські комплекси для ведення розвідки.
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У ГУР сказали, що так спрацював підрозділ Firebird, і показали відео удару.
Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — йдеться у повідомленні ГУР.