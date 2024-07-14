Как под копирку — Фицо сравнил покушение на Трампа со своим

https://racurs.ua/n197283-kak-pod-kopirku-fico-sravnil-pokushenie-na-trampa-so-svoim.html

Ракурс

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здалися схожими сценарії замахів на експрезидента США Дональда Трампа і на нього самого.

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Словацький прем'єр зазначив, що сценарій замаху на Трампа і на нього — це «точна копія».

Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення, — написав Фіцо.

Інші світові лідери також відреагували на замах.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо:

Політичне насильство ніколи не є прийнятним. Мої думки з усіма американцями.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей:

Відчай лівих по всьому світу, які бачать, що їхня мерзенна влада закінчується, і готові дестабілізувати демократії та сприяти насильству, не викликає подиву. З нетерпінням чекаю на чесні, мирні і демократичні вибори у США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

Я глибоко шокована. Бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер:

Політичному насильству в будь-якій формі немає місця в наших суспільствах, і мої думки з усіма жертвами цієї атаки.

Президент Франції Еммануель Макрон:

Це трагедія для наших демократій. Франція поділяє шок і обурення американського народу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

Напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа є підлим. Такі акти насильства загрожують демократії.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні:

Висловлюю Дональду Трампу свої співчуття і побажання якнайшвидшого одужання, з надією, що в наступні місяці передвиборчої кампанії діалог і відповідальність візьмуть гору над ненавистю і насильством.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаняьгу:

Ми із Сарою шоковані нападом. Молимося за безпеку та швидке одужання Дональда Трампа.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді:

Глибоко стурбований нападом на мого друга Дональда Трампа. Рішуче засуджую цей інцидент. Насильству немає місця в політиці та демократії.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь:

Китай стурбований інцидентом, Сі Цзіньпін висловлює співчуття кандидату у президенти США.

Замах на чинного прем'єр-міністра Словаччини, який стався 15 травня 2024 року в місті Гандлова, внаслідок чого Роберт Фіцо отримав кульові поранення та був госпіталізований.

Нападником був словацький письменник Юрай Цинтула. Напад він пояснив незгодою з політикою уряду Словаччини. Також нападник неодноразово брав участь у заходах забороненої у 2022 році парамілітарної організації Slovenskí Branci, яка проводила військовий вишкіл школярів та підтримувала терористичні ДНР та ЛНР.