Максимальное потребление света зафиксировали в Украине из-за аномальной жары

Максимальное потребление света зафиксировано в Украине. Фото:

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Споживання світла в Україні досягло максимальної позначки через аномальну спеку.

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Використання українцями електроенергії суттєво перевищує можливості електростанцій України для покриття дефіциту. У понеділок, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Про це повідомила компанія «Укренерго».

Зазначається, що для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16.00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, а з 16.00 до 24.00 — чотири черги.

В «Укренерго» зазначили, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. У разі застосування більшої кількості черг обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада у двадцятих числах липня розраховує на покращення ситуації з світлом, бо завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.