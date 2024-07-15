Дожали большим количеством сил - соучредитель DeepState рассказал об оккупации россиянами Урожайного

https://racurs.ua/n197314-dojali-bolshim-kolichestvom-sil-souchreditel-deepstate-rasskazal-ob-okkupacii-rossiyanami.html

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Російській армії вдалося окупувати селище Урожайне у Донецькій області через велику концентрацію сил в районі Времіївського виступу.

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Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

В Урожайне пробували заходити з різних сторін… Техніка дуже часто працювала як вогнева підтримка сил особового складу противника, так само працювала артилерія, авіація, — розповів Погорілий.

Для російської армії захоплення населених пунктів на Времіївському виступі (Урожайне, Старомайорське) мають інформаційне значення, додає Погорілий.

Урожайне де-факто було втрачене ще місяць тому, коли під нашим контролем залишалася невеличка смуга на північній околиці села, написав у Телеграм воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

Ворог не полишив спроб повернути втрачені позиції у ході нашого контрнаступу минулого року. Це ми спостерігали і в Роботиному, і між Новопрокопівкою та Вербовим. Там ворог досяг успіхів. Тепер він хоче повернутися під Велику Новосілку. Ну що ж, далі буде складно. Бо Старомайорське з Урожайним були непоганими позиціями для оборони, — пише Мирошников.

Погорілий зазначив, що поки не готові оголошувати деталі. Проте розповів, яка ситуація з укріпленнями була в районі Урожайного.

Є певні моменти з укріпленнями. Позиції там були дуже давно облаштовані, тобто бійці їх для себе в першу чергу готували — вони недовго тримали той район. Одна з основних причин, знову ж таки, це кількість тих сил ворога, які вони застосовують. Звичайно, що нестача людей в першу чергу, потрібні люди — про це скаже кожен боєць, який зараз стоїть на передовій. І коли велика інтенсивність ворога і співвідношення аж ніяк не співпадає, воно дуже велике з боку ворога, вони постійно під цим тиском — то це виснажує, втомлює, потребує великих ресурсів щоб це все відбити — зазначив він.

Генеральний штаб Збройних сил України про втрату населеного пункту Урожайне офіційно не повідомляв.

У зведенні за 14 липня йшлося, що російська армія проводила штурмові дії в районі цього населеного пункту. Російське Міністерство оборони у своєму звіті від 14 липня повідомило, що населений пункт Урожайне захоплений — проводиться його зачистка та розмінування.