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Ракурс
Суд Флориды закрыл дело против Трампа по поводу хранения секретных документов в его резиденции

Суд Флориды закрыл дело против Трампа по поводу хранения секретных документов в его резиденции

15 июл 2024, 19:14
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Суд штату Флорида закрив справу проти Дональда Трампа про приховування секретних документів. Це було одне з чотирьох кримінальних проваджень проти нього.


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Суд вирішив, що Мінʼюст незаконно призначив спецпрокурора Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Трампу висували обвинувачення за 31 пунктом у справі про секретні документи. За версією прокурора, експрезидент зберігав у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» засекречені документи та щонайменше двічі показував їх стороннім особам. У документах була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму.

Источник: Ракурс


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