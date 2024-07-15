Суд Флориди закрив справу проти Трампа щодо зберігання секретних документів у його резиденції

https://racurs.ua/ua/n197319-sud-florydy-zakryv-spravu-proty-trampa-schodo-zberigannya-sekretnyh-dokumentiv-u-yogo-rezydenciyi.html

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Суд штату Флорида закрив справу проти Дональда Трампа про приховування секретних документів. Це було одне з чотирьох кримінальних проваджень проти нього.

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Суд вирішив, що Мінʼюст незаконно призначив спецпрокурора Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Трампу висували обвинувачення за 31 пунктом у справі про секретні документи. За версією прокурора, експрезидент зберігав у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» засекречені документи та щонайменше двічі показував їх стороннім особам. У документах була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму.