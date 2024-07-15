Президент сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

https://racurs.ua/n197322-prezident-smenil-sostav-stavki-verhovnogo-glavnokomanduuschego.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.

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Про це йдеться в указі № 457 від 15 липня 2024 року.

Він увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Олександра Трепака та начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Ставки ексміністра Олександра Кубракова, екс-командувача ССО Сергія Лупанчука та колишнього начальника УДО Сергія Рудя.