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Ракурс
Дрон атаковал завод в Курской области рф. Фото: Алексей Смирнов

Дрон атаковал завод низковольтной аппаратуры в Курской области рф

16 июл 2024, 08:21
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Безпілотник атакував завод низьковольтних апаратів у селищі Коренево Курської області росії.


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У ніч проти 16 липня БпЛА скинув вибуховий пристрій на територію заводу. Внаслідок атаки ніхто із працівників «не постраждав». В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну. Відповідну заяву у Telegram зробив виконувач обовʼязків губернатора Олексій Смірнов.

За даними російського Telegram-каналу Baza, площа пожежі в одному з технологічних цехів сягнула 400 кв. м. До боротьби з загорянням залучили пожежні розрахунки із двох районів.

Як відомо, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості.

Дрон атакував завод у Курській області рф. Фото: Олексій Смірнов

Дрон атакував завод у Курській області рф. Фото: Олексій Смірнов

Дрон атакував завод у Курській області рф. Фото: Олексій Смірнов

Нагадаємо, вночі 15 липня внаслідок атаки дронів були прильоти по російській військовій частині в районі мису Фіолент в окупованому Криму, де був розташований дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-400/С-300. Спільнота «Кримський вітер» повідомила про пошкодження однієї зі станцій радіолокації, а також про вибух на позиції С-400.

Источник: Ракурс


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