Дрон атакував завод у Курській області рф. Фото: Олексій Смірнов

https://racurs.ua/ua/n197330-dron-atakuvav-zavod-nyzkovoltnoyi-aparatury-u-kurskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Безпілотник атакував завод низьковольтних апаратів у селищі Коренево Курської області росії.

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У ніч проти 16 липня БпЛА скинув вибуховий пристрій на територію заводу. Внаслідок атаки ніхто із працівників «не постраждав». В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну. Відповідну заяву у Telegram зробив виконувач обовʼязків губернатора Олексій Смірнов.

За даними російського Telegram-каналу Baza, площа пожежі в одному з технологічних цехів сягнула 400 кв. м. До боротьби з загорянням залучили пожежні розрахунки із двох районів.

Як відомо, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості.

Нагадаємо, вночі 15 липня внаслідок атаки дронів були прильоти по російській військовій частині в районі мису Фіолент в окупованому Криму, де був розташований дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-400/С-300. Спільнота «Кримський вітер» повідомила про пошкодження однієї зі станцій радіолокації, а також про вибух на позиції С-400.