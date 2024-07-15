Військова частина в Криму була атакована дронами. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n197301-viyskova-chastyna-v-okupovanomu-krymu-bula-atakovana-dronamy-monitoryngy.html

Ракурс

Вибухи в Севастополі вночі 15 липня прийшовся по військовій частині армії рф.

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Внаслідок атаки дронів були прильоти по російській військовій частині в районі мису Фіолент. Там розташований дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-400/С-300 зі складу 12 зенітного ракетного полку (в/ч 85702). Про це спільнота «Кримський вітер» повідомила у Telegram.

За словами очевидців, всього було вісім вибухів. А заяви російських окупантів про «збиття всіх повітряних цілей» — відверта брехня. Імовірно, пошкоджено одну зі станцій радіолокації, також був вибух на позиції С-400.

Зазначається, що військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА.

Нагадаємо, спільнота «Кримський вітер» вранці повідомила про вибухи в окупованому Криму, які 15 липня прогриміли в Севастополі та в районі мису Фіолент. Російський губернатор Михайло Розвожаєв заявив про «відбиття атаки БпЛА» й падіння уламків на територію приватного будинку. Місцеві ж заявляли про прильоти.