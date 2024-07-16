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Ракурс
Последствия ударов по Мирнограду. Фото: Вадим Филашкин

В Мирнограде нашли тела двух человек, которых искали под завалами многоэтажки

16 июл 2024, 09:19
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У Донецькій області знайшли тіла двох людей, яких шукали під завалами багатоповерхівки.


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З-під завалів житлового будинку у Мирнограді, по якому влучили росіяни, знайшли тіла подружжя, а саме — 67-річної жінки та 69-річного чоловіка. Їх шукали два дні й виявили вночі 16 липня. Про це повідомило «Суспільне Донбас» із посиланням на виконуючого обов’язки начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Третяка.

За його словами, аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено.

Нагадаємо, 14 липня російські війська поцілили у багатоповерховий житловий будинок у Мирнограді. Загинув цивільний, ще шестеро отримали поранення. Тоді було відомо, що ще дві людини перебувають під завалами.

Джерело: «Суспільне Донбас»

Источник: Ракурс


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