Коррупцию в Офисе генпрокурора разоблачило НАБУ. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n197337-masshtabnuu-korrupciu-v-ofise-genprokurora-razoblachilo-nabu.html

Ракурс

Прокурори Офісу генерального прокурора погоріли на корупції.

.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. За цю «винагороду» вони обіцяли закрити кримінальне провадження. Про це НАБУ 16 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що одного з прокурорів затримали після одержання неправомірної вигоди. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Нагадаємо, 20 червня Служба безпеки України та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.