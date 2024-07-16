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Ракурс
Коррупцию в Офисе генпрокурора разоблачило НАБУ. Фото: Радио Свобода

Масштабную коррупцию в Офисе генпрокурора разоблачило НАБУ

16 июл 2024, 11:49
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Прокурори Офісу генерального прокурора погоріли на корупції.


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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. За цю «винагороду» вони обіцяли закрити кримінальне провадження. Про це НАБУ 16 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що одного з прокурорів затримали після одержання неправомірної вигоди. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Корупцію в Офісі генпрокурора викрили. Фото: НАБУ

Нагадаємо, 20 червня Служба безпеки України та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.

Источник: Ракурс


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