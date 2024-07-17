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Пограничники будут проверять наличие военно-учетного документа в пунктах пропуска
Пограничники будут проверять наличие военно-учетного документа в пунктах пропускаhttps://racurs.ua/n197369-pogranichniki-budut-proveryat-nalichie-voenno-uchetnogo-dokumenta-v-punktah-propuska.htmlРакурс
Відсьогодні прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону.
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Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України.
У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
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