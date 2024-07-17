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Ракурс
Прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску

Прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску

17 лип 2024, 09:51
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Відсьогодні прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону.


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Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Джерело: Ракурс


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