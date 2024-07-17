Прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску

https://racurs.ua/ua/n197369-prykordonnyky-pereviryatymut-nayavnist-viyskovo-oblikovogo-dokumenta-u-punktah-propusku.html

Ракурс

Відсьогодні прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону.

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Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.