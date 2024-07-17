Владимир Зеленский подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины. Фото:

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Стратегію морської безпеки України ввів у дію президент Володимир Зеленський.

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У середу, 17 листопада глава держави підписав указ, який уводить в дію рішення Ради національної безпеки оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які держава забезпечила, зокрема, в Чорному морі й у розвитку українських сил. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, це сучасна стратегія і реалізують її разом з західними партнерами. Зеленський додав, що найближчим часом збирається обговорити з союзниками деталі цієї стратегії.

Зеленський додав, що влада працює над тим, щоб «цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами». Наголосив, що сьогодні провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента та МЗС.

Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство — чесне лідерство, — зазначив президент.

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що рф вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі Чорноморського флоту. Останній ворожий корабель цього типу покинув анексований півострів у понеділок, 15 липня.