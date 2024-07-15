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рф вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель. Фото:

рф вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель — ВМС

15 лип 2024, 14:53
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рф вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі Чорноморського флоту.


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Останній сторожовий корабель ворожого флоту покинув анексований півострів у понеділок, 15 липня. Про це речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук написав у Facebook.

Останній сторожовий корабель чф рф просто зараз звалює з нашого Криму, — йдеться у повідомленні.

Згодом речник ВМС в ефірі телеканалу «Київ24» підтвердив цю інформацію.

Зазначив, що ця одиниця вийшла у супроводі двох кораблів забезпечення, які не є бойовими одиницями. Плетенчук відзначив, що тактика росіян у Чорному морі зараз обмежується саме міжбазовими переходами.

Нагадаємо, українські партизани виявили в чотири великі десантні кораблі біля морського порту Новоросійська, які мінували вхід у гавань малими мінами якірного типу. Росіяни дуже бояться, що українські морські безпілотники знищать решту Чорноморського флоту рф, тому й намагаються зміцнити Новоросійський морський порт.

Джерело: Ракурс


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