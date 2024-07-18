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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

Четыре очереди отключений применены в ряде регионов из-за выхода из строя оборудования — Укрэнерго

18 июл 2024, 10:57
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В Україні сьогодні, 18 липня, протягом усієї доби застосовують обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах у період з 08.00 до 22.00 діятимуть чотири черги відключень у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області.

«В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги», — додали в «Укренерго».

Зазначається, що вночі — з 02.00 до 05.00 — для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт, — зазначили в «Укренерго».

Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти:

  • через бойові дії — є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
  • з технічних причин — знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Источник: Ракурс


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