В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n197405-chotyry-chergy-vidkluchen-zastosovuvani-u-nyzci-regioniv-cherez-vyhid-z-ladu-obladnannya-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 18 липня, протягом усієї доби застосовують обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах у період з 08.00 до 22.00 діятимуть чотири черги відключень у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області.

«В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги», — додали в «Укренерго».

Зазначається, що вночі — з 02.00 до 05.00 — для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт, — зазначили в «Укренерго».

Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти: