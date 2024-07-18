Чотири черги відключень застосовані у низці регіонів через вихід з ладу обладнання — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197405-chotyry-chergy-vidkluchen-zastosovuvani-u-nyzci-regioniv-cherez-vyhid-z-ladu-obladnannya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 18 липня, протягом усієї доби застосовують обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах у період з 08.00 до 22.00 діятимуть чотири черги відключень у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області.
«В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги», — додали в «Укренерго».
Зазначається, що вночі — з 02.00 до 05.00 — для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.
Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт, — зазначили в «Укренерго».
Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях
З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти:
- через бойові дії — є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
- з технічних причин — знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.