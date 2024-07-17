Світла буде більше - енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного блока

https://racurs.ua/ua/n197377-svitla-bude-bilshe-energetyky-dostrokovo-zakinchyly-planovyy-remont-atomnogo-bloka.html

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«Енергоатом» достроково під'єднав енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту.

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Про це повідомили у компанії. Там зазначили, що це «значно підсилить енергомережу».

Це зробить роботу енергосистеми більш стабільною в складний період. Ситуація зі світлом покращиться, тому відключень має стати менше.

Також в Укренерго удень 17 липня повідомили, що аварійні відключення в усіх областях скасовані, діють погодинні графіки відключень.

Раніше в Укренерго розповіли, що спека в Україні тримається на максимумі. Тому обмеження Укренерго діють упродовж всієї доби 17 липня, найбільший обсяг буде з 11.00 до 22.00.

Крім того, шторми, бурі та грози залишили без світла 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині.