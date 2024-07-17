Спека в Україні тримається на максимумі, найбільші обмеження Укренерго будуть до 22.00

https://racurs.ua/ua/n197375-speka-v-ukrayini-trymaietsya-na-maksymumi-naybilshi-obmejennya-ukrenergo-budut-do-22-00.html

Ракурс

Спека в Україні тримається на максимумі. Тому обмеження Укренерго діють упродовж всієї доби 17 липня, найбільший обсяг буде з 11.00 до 22.00.

.

Крім того, шторми, бурі та грози залишили без світла 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині.

Енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб'єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці (див. картинку), відповідно — споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11.00 до 22.00.

З 22.00 до 00.00 будуть діяти три черги.

Значний дефіцит енергії в енергосистемі України — результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об'єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано понад три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт*год, з максимальною потужністю 1 271 МВт.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.